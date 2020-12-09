Ново-Огарево, Московская область, , 17:23 — REGNUM В России уровень безработицы снижается медленными темпами. Об этом 9 декабря заявил президент РФ Владимир Путин на совещании по экономическим вопросам.

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Президент отметил улучшение ситуации на рынке труда и снижение безработицы с 6,8% до 6,3%.

«Отмечу, это лучше, чем во многих других, в том числе развитых с экономической точки зрения странах. Вместе с тем снижение безработицы идёт в нашей стране пока всё-таки медленно», — сказал он.

По словам главы государства, данные темпы недостаточны для перелома ситуации.

Мероприятие проходит в режиме видеоконференции.