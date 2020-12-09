Тюмень, , 17:21 — REGNUM В Тюменской области за сутки выявлен 161 случай заражения коронавирусом. Об этом 9 декабря сообщает региональный оперативный штаб.

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Днём ранее суточный прирост заражений в области составлял 160 случаев.

Всего с начала пандемии в Тюменской области на 9 декабря коронавирусом заразились 19 727 человек. Выздоровели 17 828 человек, 151 пациент с COVID-19 скончался.