Анкара, , 17:20 — REGNUM Турция приняла решение отказаться от планов приобретения российской вакцины против коронавируса, заявил 9 декабря министр здравоохранения Турции Фахреттин Коджа.

Выступление главы минздрава цитирует турецкая газета Habertürk.

По словам Коджи, ВОЗ и другие страны мира также не закупают российскую вакцину, потому что она не соответствует стандартам GLP.

Министр здравоохранения Турции отметил, что российская вакцина «вышла за рамки наших интересов», так как не смогла получить лицензию.

Читайте ранее в этом сюжете: В Израиле торговые центры открылись под «пурпурным значком»