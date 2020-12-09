Орел, , 17:24 — REGNUM Уголовное дело в отношении трёх членов общества «Свидетели Иеговы «Орёл» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), возбуждено следственными органами СК России по Орловской области, сообщили ИА REGNUM 9 декабря в пресс-службе ведомства. Их подозревают в организации деятельности экстремистской организации.

Следователи пришли к членам совета старейшин религиозной организации. По данным оперативников, подозреваемые совместно и согласованно выполняли функции организаторского характера, осуществляли на территории Орловской области созыв собраний экстремистской организации, лично принимали в них участие и формировали их повестки.

Преступление выявлено и расследуется при оперативном сопровождении сотрудников региональных управлений ФСБ и МВД. С подозреваемыми проводятся необходимые следственные действия.