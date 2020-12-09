Санкт-Петербург, , 17:21 — REGNUM Депутат петербургского Заксобрания Оксана Дмитриева потребовала от Смольного срочно выделить деньги на вакцинацию жителей города от коронавируса. Для этого следует оперативно внести поправки в бюджет заявила она 9 декабря, передает корреспондент ИА REGNUM.

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Также парламентарий предлагает привлечь к организации пунктов вакцинации медсанчасти, амбулатории предприятий и салоны красоты, имеющие медицинскую лицензию и квалифицированный персонал в штате.

«Конечно, речь идет о тех, кто готов принять участие в программе вакцинации, которую можно обеспечить посредством срочного размещения государственного заказа. На эти цели в бюджете города — либо за счет средств резервного фонда, либо за счет перераспределения финансирования других статей — должно быть срочно выделено порядка 2 млрд рублей. Для того, чтобы вакцинация прошла организованно и в короткие сроки, нужно создать не менее 150−200 специализированных пунктов для ее проведения», — заявила парламентарий.

Напомним, 7 декабря губернатор Петербурга Александр Беглов сообщил, что идут переговоры с Минздравом о передаче Северной столице в январе полумиллиона доз вакцины от коронавируса. Пока же в городе работают только два прививочных пункта, вскоре заработают семь, затем район должны будут развернуть в общей сложности 50 пунктов.

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