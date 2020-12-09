Санкт-Петербург, , 17:15 — REGNUM В Петербурге смертность от COVID-19 столь высока в связи с тем, что в городе было много долгожителей. Такую версию 9 декабря высказал заместитель директора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов.

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Заметим, петербургская летальность ковида на данный момент — одна из самых высоких в стране, включая большинство кавказских регионов, и составляет на сегодня 3,78% от общего числа заразившихся коронавирусом.

«Есть простое объяснение высокой смертности. Если посмотреть на возрастной состав населения Петербурга, он значительно отличается от других регионов, где более молодое население. Статистика прошлых лет свидетельствует о том, что в Петербурге значительная доля долгожителей. Известно, что уязвимая группа +65 лет, а при сопутствующем заболевании длительнее и тяжелее протекает инфекция», — цитирует Горелова издание Смольного «Петербургский дневник».

Напомним, всего в городе за время эпидемии коронавирус подтвердили у 159 389 человек. Скончались, по официальным данным, 6030 из них. При этом власти неоднократно признавали, что в статистику смертности не вошли случаи гибели от пневмоний и других причин на фоне коронавируса.

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