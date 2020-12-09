Челябинск, , 17:06 — REGNUM В Челябинске 9 декабря торжественно перезахоронили останки Петра Васильевича Еремеева, который погиб осенью 1941 года при выполнении боевого задания.2 октября 1941 года в районе деревни Красуха на территории нынешней Тверской области он принял неравный воздушный бой, сообщает пресс-служба мэрии.

Церемония прошла на аллее почётных захоронений Успенского кладбища. А его утерянное захоронение, как и место падения самолёта «МиГ-3», были найдены весной поисковиками. В Челябинске удалось разыскать его сына и дочь. Генетическая экспертиза подтвердила принадлежность останков Еремееву. А 25 ноября в городе Осташков Тверской области они были переданы для захоронения челябинским поисковикам.

Найденный на месте падения самолёта солдатский медальон передан родственникам Героя.

Петр Васильевич Еремеев родился на Южном Урале, а в 1936 окончил Оренбургскую военную авиационную школу лётчиков. В июне 1941 года в возрасте 30 лет он ушёл на фронт. В ночь на 22 июля 1941 года, при отражении первого массированного налета гитлеровской авиации на Москву, он сбил вражеский бомбардировщик. А в ночь на 29 июля он совершил ночной таран бомбардировщика Ю-88.

С августа 1941 года Еремеев был командиром эскадрильи 28-го истребительного авиационного полка. На его чету значится 120 боевых вылетов. В 1995 году ему посмертно было присвоено звание Герой России.