Ставрополь, , 17:05 — REGNUM Завершено расследование уголовного дела против участника преступной банды, члены которой промышляли разбоями и вымогательствами на территории Ставрополья. Фигуранту предъявлено обвинение, материалы дела переданы в суд, сообщили ИА REGNUM 9 декабря в пресс-службе главного управления МВД по краю.

По данным следствия, обвиняемый причастен к вымогательству у одного из местных предпринимателей 500 тыс. рублей с применением огнестрельного оружия.

В банду, помимо обвиняемого, входили еще три человека. На их счету в общей сложности два факта вымогательства, а также хищение у жителя Кисловодска автомобиля стоимостью 270 тыс. рублей. Кроме того, у двоих злоумышленников во время обысков нашли наркотики.

В 2018 году Ставропольский краевой суд приговорил организатора вооруженной группы и двух ее участников к различным срокам лишения свободы от 10 до 14 лет. Четвертый член банды находился в федеральном розыске, его задержали в июле текущего года в Краснодаре. В настоящее время он находится под стражей и вскоре также предстанет перед судом.

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