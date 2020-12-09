Ново-Огарево, Московская область, , 17:04 — REGNUM Безработица является одним из ключевых вызовов сегодняшнего дня в России и во всём мире. Об этом 9 декабря заявил президент России Владимир Путин на совещании по экономическим вопросам.

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"Высокая безработица — один из ключевых вызовов сегодняшнего дня. Не только для нашей страны, а практически для всего мира», — сказал президент.

По его словам, это является серьёзным фактором для доходов российских семей.

В совещании принимают участие члены правительства РФ. Мероприятие проходит в режиме видеоконференции.