Ново-Огарево, Московская область, 9 декабря 2020, 17:04 — REGNUM Безработица является одним из ключевых вызовов сегодняшнего дня в России и во всём мире. Об этом 9 декабря заявил президент России Владимир Путин на совещании по экономическим вопросам.
Следите за развитием событий в трансляции: «Держать на контроле: совещание Путина с правительством РФ — все новости»
"Высокая безработица — один из ключевых вызовов сегодняшнего дня. Не только для нашей страны, а практически для всего мира», — сказал президент.
По его словам, это является серьёзным фактором для доходов российских семей.
В совещании принимают участие члены правительства РФ. Мероприятие проходит в режиме видеоконференции.