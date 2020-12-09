Рязань, , 17:13 — REGNUM Торжественное открытие памятника Герою России Роману Соколову прошло 9 декабря в Рязани, сообщает пресс-служба мэрии. Выпускник Рязанского десантного училища, заместитель командира 6-й роты Псковской десантной дивизии, погиб в 2000 году во время операции по блокированию боевиков в районе Аргунского ущелья в Чечне.

Бюст Герою установлен при входе в Дубовую Рощу в начале улицы, которая носит его имя. Недалеко живут и родители Романа Соколова. Место расположения памятника выбиралось с учётом мнения родственников, архитекторов, представителей школы № 48, где учился военнослужащий. Память Героя почтили минутой молчания, в честь него прозвучал троекратный оружейный салют.

Роман Соколов после гибели командира 6-й роты Псковской десантной дивизии в ночь с 29 февраля на 1 марта 2000 года принял командование на себя, был тяжело ранен и погиб. Указом президента «за мужество и отвагу, проявленные при ликвидации незаконных вооруженных формирований в Северо-Кавказском регионе», гвардии капитану присвоено звание Героя России посмертно.