Нижний Новгород, 9 декабря 2020, 16:51 — REGNUM С начала года правоохранительные органы Нижегородской области выявили 410 коррупционных преступлений. Об этом сообщили в региональном управлении министерства внутренних дел России.
Большинство из них относятся к категории тяжких и особо тяжких.
При этом средний размер получаемого коррупционерами незаконного вознаграждения составляет 2,6 млн. рублей.
В ведомстве подчеркивают, что из 56 человек, привлеченных к уголовной ответственности за коррупцию, почти половина — это руководители различного уровня.
В том числе представители руководства судебных органов — четыре человека, органов местного самоуправления — четыре человека и государственных организаций — три человека.
Также начальник ГУ МВД по Нижегородской области Юрий Арсентьев отметил, что полиция зафиксировала 25 посягательств на совершение коррупционных преступлений, связанных с реализацией нацпроекта «Демография» и еще два — с реализацией нацпроекта «Жилье и городская среда».