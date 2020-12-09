Нижний Новгород, , 16:51 — REGNUM С начала года правоохранительные органы Нижегородской области выявили 410 коррупционных преступлений. Об этом сообщили в региональном управлении министерства внутренних дел России.

Большинство из них относятся к категории тяжких и особо тяжких.

При этом средний размер получаемого коррупционерами незаконного вознаграждения составляет 2,6 млн. рублей.

В ведомстве подчеркивают, что из 56 человек, привлеченных к уголовной ответственности за коррупцию, почти половина — это руководители различного уровня.

В том числе представители руководства судебных органов — четыре человека, органов местного самоуправления — четыре человека и государственных организаций — три человека.

Также начальник ГУ МВД по Нижегородской области Юрий Арсентьев отметил, что полиция зафиксировала 25 посягательств на совершение коррупционных преступлений, связанных с реализацией нацпроекта «Демография» и еще два — с реализацией нацпроекта «Жилье и городская среда».