Екатеринбург, , 17:10 — REGNUM Около 20 тыс. пациентов с COVID-19 в Свердловской области находятся на амбулаторном лечении, заявил вице-губернатор Павел Креков на онлайн-брифинге.

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12 тыс. таких больных уже получили лекарства. «Через телефон Минздрава или новую горячую линию 122 жители могут разрешить любые вопросы по поводу медикаментов», — сказал Креков.

Большая часть пациентов на амбулаторном лечении — граждане, выписанные из стационара с отрицательным тестом на COVID-19, а также бессимптомные пациенты.

Как сообщало ИА REGNUM, лекарства для лечения COVID-19 в домашних условиях выдаются по решению лечащего врача на бесплатной основе.

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