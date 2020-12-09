Минск, , 16:47 — REGNUM Власти Белоруссии приняли решение выделить в 2021 году на закупку вакцины от коронавируса 50 млн белорусских рублей, что соответствует $19,6 млн, сообщила 9 декабря журналистам начальник главного управления финансирования социальной сферы и науки министерства финансов Татьяна Астрейко.

«Министерству здравоохранения предусматривается 50 миллионов белорусских рублей на закупку 2 миллионов доз вакцины от коронавируса», — цитирует заявление Астрейко информагентство Белта.

По ее утверждению, Белоруссия готова к противодействию коронавирусной пандемии.

«В этом году на эти цели уже направлено около 500 миллионов рублей в виде прямых выплат. В следующем году мы тоже готовы дать достойный отпор», — сказала Татьяна Астрейко.

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