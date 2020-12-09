Москва, , 16:33 — REGNUM Российский центр «Вектор» разработал тест-систему для выявления антител у прошедших вакцинацию от COVID-19, заявил 9 декабря генеральный директор организации Ринат Максютов.

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"Был разработан набор реагентов для иммуноферментного выявления иммуноглобулинов класса G к коронавирусу, который является эффективным инструментом для оценки эффективности вакцинации», — сказал он.

Максютов уточнил, что данная тест-система должна быть зарегистрирована в течение дня.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что вакцину центра «Вектор» в рамках пострегистрационных испытаний получили около одной тысячи человек.

Напомним, 26 ноября в России после регистрации стартовали клинические исследования вакцины «ЭпиВакКорона» ГНЦ «Вектор». Исследования пройдут на базе медицинских учреждений в пяти субъектах РФ: в Москве, Татарии, Московской, Тюменской и Калининградской областях.

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