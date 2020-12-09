Москва, , 16:32 — REGNUM Официальный представитель автопроизводителя Audi на российском рынке ООО «Фольксваген груп рус» объявил об отзыве 874 автомобилей из-за выявленного дефекта. Об этом сообщает 9 декабря пресс-служба Росстандарта.

Как уточняется, отзыву подлежат автомобили Audi моделей A8, S8 и S8 plus, реализованные в период с 2012 по 2017 год.

«Причина отзыва транспортных средств: в неблагоприятной ситуации может деформироваться и отсоединиться уплотнитель водоотводящего короба», — говорится в сообщении.

Отмечается, что отсоединившийся уплотнитель в результате вибрации при движении может соприкасаться с горячими деталями в моторном отсеке, это может привести к подгоранию уплотнителя и соседних деталей.

На всех отзываемых транспортных средствах будет установлена фиксирующая пластина, предотвращающая отсоединение уплотнителя водоотводящего короба. Все ремонтные работы будут выполнены бесплатно для владельцев.