Калуга, , 16:32 — REGNUM В Калужской области положительные результаты тестов на коронавирус подтверждены у 159 человек за последние сутки, сообщает 9 декабря корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на информацию федерального штаба. Накануне в регионе было зарегистрировано 153 подтверждённых случаев.

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Всего в Калужской области с начала пандемии положительные результаты тестов подтверждены у 17 тыс. 356 человек, 917 человек находится на лечении, 16 тыс. 264 человек выздоровели, 121 человек умерли.

Больше всего подтверждённых положительных результатов тестов — в Калуге (185), в Обнинске (118), в Кировском районе (72) и в Боровском районе (70).

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