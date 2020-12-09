Рязань, , 16:37 — REGNUM 48-летнего браконьера, жителя Нижегородской области, поймали с поличным на озере Белое в Касимовском районе Рязанской области. Мужчина сетями ловил рыбу, сообщили 9 декабря в пресс-службе регионального УМВД.

Озеро, скрытое в глубине леса, находится под особым контролем полицейских. Во время очередного рейда в октябре 2020 года сотрудники правоохранительных органов заметили вдалеке на воде в лодке мужчину. Было похоже, что он ловил рыбу сетями. Полицейские остались в укрытии ждать, когда лодочник причалит к берегу. Мужчину задержали с поличным — в лодке лежали сети и 10 кг рыбы.

После проведения экспертизы возбуждено уголовное дело по статье «Незаконная добыча водных биологических ресурсов».