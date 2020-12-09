Красногорск, , 16:22 — REGNUM В 2020 году подмосковные волонтёры установили боевой путь и места захоронения 318 солдат и офицеров Красной Армии, пропавших без вести в годы Великой Отечественной войны. Работа велась под руководством регионального куратора проекта «Судьба солдата», сотрудницы балашихинского отдела вневедомственной охраны Главного управления Росгвардии по Московской области капитана полиции Юлии Кузнецовой. Об этом сегодня, 9 декабря ИА REGNUM заявили в Росгвардии.

Как отметила сама Кузнецова, с начала 2020 года поступило 553 обращения от граждан. Поисковики установили места захоронения не только родившихся в Подмосковье. Благодаря их работе стала известна судьба сержанта Августа Воронкова, призванного на фронт из Владимирской области. 75 лет родные не знали о месте его захоронения. Как оказалось, он погиб за несколько месяцев до окончания войны в Польше, где и был похоронен.

В 2021 году поисковая работа будет продолжена.