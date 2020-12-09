Санкт-Петербург, , 16:32 — REGNUM Главное следственное управление СКР по Санкт-Петербургу начало доследственную проверку обстоятельств резонансной смерти петербуржца, который скоропостижно скончался на улице после выписки из Городской больницы №15, где он проходил лечение от COVID-19.

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Тело 65-летнего мужчины было обнаружено днем 8 декабря у одного из домов по улице Доблести без внешних признаков насильственной смерти. В тот день пациента выписали из больницы, куда он поступил 25 ноября в тяжелом состоянии. В связи со значительным улучшением состояния пациента больница посчитала возможным перевести его на амбулаторное лечение в удовлетворительном состоянии.

Однако до дома выписанный мужчина так и не дошел — прямо на улице он стал задыхаться, потерял сознание и умер. Вызванная очевидцами скорая помощь уже ничем не могла помочь.

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Следственно-оперативная группа провела осмотр места происшествия и начала комплекс мероприятий, направленных на выяснение всех обстоятельств произошедшего.

«Назначена судебно-медицинская экспертиза с целью установления обстоятельств и причины смерти мужчины. По результатам доследственной проверки будет принято процессуальное решение», — заявили в ГСУ СКР по санкт-Петербургу.

Как сообщало ИА REGNUM, служебную проверку проводит и комитет по здравоохранению Санкт-Петербурга.

«Заключение судебно-медицинской экспертизы будет готово в установленные законом сроки, — заявили в комздраве. — Только после выяснения причин смерти возможно будет установить, связана ли она с перенесенной коронавирусной инфекцией или иным состоянием пациента».

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