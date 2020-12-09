Редвуд-Сити, США, , 16:21 — REGNUM В игру «Мстители» добавили новую героиню Кейт Бишоп. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщают 9 декабря в пресс-службе компании «Софт Клаб».

Героиня доступна в рамках обновления «Фиолетовая стрела» — его смогут бесплатно скачать все обладатели оригинальной игры. Сообщается, что геймеров также ожидает новая сюжетная цепочка заданий и опасный противник по имени Супер-адаптоид.

Напомним, «Мстители» — это ролевой экшен от американской студии Crystal Dynamics. Проект получил смешанные отзывы от геймеров и критиков.

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