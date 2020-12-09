Новосибирск, , 16:16 — REGNUM В Новосибирской области в связи с зарегистрированными случаями заражения коронавирусом в общеобразовательных организациях на контроле остаются 133 заболевших (61 ребенок и 72 взрослых). Об этом на брифинге сегодня, 9 декабря, сообщил министр образования региона Сергей Федорчук.

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Он уточнил, что в связи с ОРВИ приостановлена деятельность в 36 классах в 15 общеобразовательных организациях.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что с 11 декабря ученики всех классов Новосибирской области продолжат учёбу в очном режиме — решение принято на очередном заседании оперативного штаба. При этом новогодние каникулы будут продлены до 17 января. Ожидается, что третью четверть все классы также начнут в очном режиме.