Ванкувер, Канада, , 16:14 — REGNUM Популярная ролевая игра Star Wars: Knight of the Old Republic 2 — The Sith Lords выйдет на мобильных устройствах. Об этом 9 декабря сообщает издание Eurogamer.

Игра станет доступна на iOS и Android-устройствах уже 18 декабря 2020 года. Сообщается, что для этой версии проекта была создана новая схема управления с тачскрина.

Напомним, Star Wars: Knight of the Old Republic 2 — The Sith Lords — это ролевая игра по вселенной «Звёздных войн», разработанная студией Obsidian Entertainment. Её релиз состоялся в 2004 году.

