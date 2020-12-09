Екатеринбург, , 16:19 — REGNUM Почти все вузы и техникумы Свердловской области продолжат учиться на дистанционном формате в ближайшее время. Об этом заявил вице-губернатор Павел Креков на онлайн-брифинге.

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Дистанционный режим для таких учреждений продлится как минимум до конца 2020 года.

«Исключение составляют только мелкогрупповые формы в творческих вузах», — уточнил Креков.

Дальнейшие решения власти будут принимать, опираясь на данные об эпидемиологической ситуации.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в регионе допустили продление зимних школьных каникул.

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