Майкоп, , 16:10 — REGNUM Более 9 тыс. носителей коронавируса выявлено в Адыгее, по данным на 10:00 9 декабря, сообщил региональный минздрав. Накануне в республике был отмечен рекордный суточный прирост случаев заражения — диагноз подтвердился у 105 человек.

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Больше всего носителей COVID-19 в Адыгее к настоящему времени выявлено в Майкопе (3508), Тахтамукайском (1201) и Майкопском (1090) районах. Наименьшее количество фактов заражения в республике зафиксировано в Шовгеновском районе — 355.

Выздоровели в Адыгее с начала пандемии почти 7,2 тыс. человек с коронавирусом (+73 за сутки), на лечении находятся почти 1,8 тыс. заболевших. Скончался в республике 71 пациент с COVID-19, за последние сутки случаев летального исхода в регионе не зарегистрировано.