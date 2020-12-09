Ванкувер, Канада, 9 декабря 2020, 16:10 — REGNUM Игра The Long Dark получила масштабное обновление под названием Hesitant Prospect. Об этом 9 декабря сообщает издание Eurogamer.
Главными нововведениями обновления станут локация Ash Canyon и новые предметы экипировки. При помощи специальных ледоступов геймеры смогут перемещаться по тонкому льду, а технический ранец увеличит размер их инвентаря.
Напомним, The Long Dark — это симулятор выживания в экстремальных условиях. Проект получил множество положительных отзывов от геймеров и критиков.
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