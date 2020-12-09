Ванкувер, Канада, , 16:10 — REGNUM Игра The Long Dark получила масштабное обновление под названием Hesitant Prospect. Об этом 9 декабря сообщает издание Eurogamer.

Главными нововведениями обновления станут локация Ash Canyon и новые предметы экипировки. При помощи специальных ледоступов геймеры смогут перемещаться по тонкому льду, а технический ранец увеличит размер их инвентаря.

Напомним, The Long Dark — это симулятор выживания в экстремальных условиях. Проект получил множество положительных отзывов от геймеров и критиков.

Читайте ранее в этом сюжете: На консолях PlayStation состоялся релиз онлайн-игры Vigor

Читайте развитие сюжета: Популярную игру по «Звёздным войнам» выпустят на смартфонах