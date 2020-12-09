Магнитогорск, Челябинская область, , 16:04 — REGNUM Приговор 27-летнему жителю Магнитогорска Челябинской области за изнасилование и убийство 15-летней девушки утверждён апелляционным судом в Петербурге. Об этом сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

Приговор обжаловал сам осуждённый. Он заявил, что не причастен к преступлению, а показания им якобы были даны под физическим и психологическим давлением. Тем не менее 9 декабря судебная коллегия по уголовным делам Второго апелляционного суда общей юрисдикции вынесла определение, которым оставила акт Челябинского облсуда в силе.

Как сообщало ИА REGNUM, преступление было совершено в июне 2018 года. Осуждённый ремонтировал одну из квартир и туда пришла девушка. Следователи считают, что он её изнасиловал, совершил в отношении неё насильственные действия сексуального характера, избил, а затем до смерти забил молотком. Челябинский облсуд назначил ему 19 лет колонии строгого режима с двухлетним ограничением свободы.