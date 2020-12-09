Орел, , 16:10 — REGNUM 164 новых случая заражения коронавирусом подтверждено в Орловской области 9 декабря. Это на один меньше показателя предыдущих суток. Скончался один пациент, сообщили ИА REGNUM в федеральном оперативном штабе.

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Общее количество подтверждённых случаев заражения коронавирусом в Орловской области достигло 17 тыс. 469. Завершили лечение выздоровлением 15 тыс. 319 человек, в том числе 183 — выписаны за сутки.

От осложнений, вызванных инфекцией, скончался ещё один пациент. Всего в регионе зарегистрировано 217 летальных исходов.