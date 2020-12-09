Санкт-Петербург, , 16:13 — REGNUM Комитет по здравоохранению Санкт-Петербурга инициировал служебную проверку по факту смерти петербуржца сразу после выписки из больницы, где он лечился от COVID-19. Однако точная причина смерти пациента и ее связь с ковидом пока не установлены. Об этом 9 декабря сообщила пресс-служба комздрава.

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Как стало известно, 64-летний петербуржец 8 декабря был выписан из больницы №15 на юго-западе Петербурга после двух недель интенсивного лечения от COVID-19. Мужчину отправили на амбулаторное лечение, но в тот же день, не доходя несколько метров до дома, он начал задыхаться, потерял сознание и умер. Врачам скорой помощи осталось лишь констатировать смерть.

Как сообщили в комздраве, по данным Городской больницы №15, этот пациент поступил в стационар 25 ноября, его состояние тогда было расценено как тяжелое. В течение 14 дней мужчина, по утверждению больницы, получал всё необходимое лечение.

«На фоне проводимой терапии состояние улучшилось. Пропала одышка, нормализовалась температура, повысилась сатурация кислорода до нормальных показателей. С 6 декабря пациент не нуждался в получении кислорода. На фоне общего улучшения самочувствия, в соответствии с временными методическими рекомендациями Минздрава РФ, 8 декабря выписан на амбулаторное лечение в удовлетворительном состоянии», — пояснили в ведомстве.

В комитете по здравоохранению отметили, что заключение судебно-медицинской экспертизы о причинах смерти будет готово в установленные законом сроки. До его получения рано делать выводы о том, как связана эта смерть с ковидом и качеством медицинской помощи в больнице.

«Комитетом по здравоохранению будет организована проверка по факту смерти больного. Только после выяснения причин смерти возможно будет установить, связана ли она с перенесенной коронавирусной инфекцией или иным состоянием пациента», — резюмировали в комитете по здравоохранению Санкт-Петербурга.

Отметим, в ноябре Смольный сообщил, что тариф ОМС для лечения пациентов с COVID-19 в тяжелом состоянии пересмотрен. Теперь выписка таких пациентов возможна при достижении стабильного удовлетворительного состояния пациента, не дожидаясь истечения сроков лечения по тарифу, которые составляют 41 день.

Кроме того, по указанию Роспотребнадзора России перевод пациентов в удовлетворительном состоянии из больницы на амбулаторное лечение возможен и без теста на ПЦР при отсутствии клинических проявлений заболевания.

Эти меры были приняты в Петербурге для повышения оборачиваемости уже развернутых госпитальных коек.

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