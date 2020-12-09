Элиста, , 16:00 — REGNUM В Республике Калмыкия за истекшие сутки выявили 107 случаев заражения коронавирусной инфекцией. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе главы республики 9 декабря. Накануне сообщалось о 94 носителях инфекции.

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Лечение в ковидных госпиталях получают 724 пациента с COVID-19, что на 36 человек больше, чем днём ранее. Состояние 20 жителей республики врачи оценивают как тяжёлое. На самоизоляции остаются 4 тыс. 337 человек.

С начала пандемии в Калмыкии положительный результат теста на коронавирус получили 12 тыс. 605 человек, выздоровели 10 тыс. 367 пациентов.

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