Прага, , 15:57 — REGNUM Многопользовательский шутер Vigor вышел на консолях PlayStation 4 и PlayStation 5. Об этом 9 декабря сообщается на официальном YouTube-канале проекта.

Ранее Vigor была доступна только на консолях Xbox One и Nintendo Switch. Сообщается, что у PlayStation-версии не будет кроссплея с другими платформами.

Напомним, Vigor — это условно-бесплатный многопользовательский шутер с элементами выживания. В нём геймерам предстоит строить укрытия и сражаться с другими пользователями в послевоенной Норвегии.

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