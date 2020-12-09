Прага, 9 декабря 2020, 15:57 — REGNUM Многопользовательский шутер Vigor вышел на консолях PlayStation 4 и PlayStation 5. Об этом 9 декабря сообщается на официальном YouTube-канале проекта.
Ранее Vigor была доступна только на консолях Xbox One и Nintendo Switch. Сообщается, что у PlayStation-версии не будет кроссплея с другими платформами.
Напомним, Vigor — это условно-бесплатный многопользовательский шутер с элементами выживания. В нём геймерам предстоит строить укрытия и сражаться с другими пользователями в послевоенной Норвегии.
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