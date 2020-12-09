Новосибирск, , 15:57 — REGNUM В Новосибирской области появился новый сервис, позволяющий вызвать врача на дом через Единый портал госуслуг. Об этом ИА REGNUM сообщили в министерстве цифрового развития и связи региона.

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В министерстве подчеркнули, что услуга особенно актуальна сейчас, в период пандемии коронавирусной инфекции — для ускорения процессов обслуживания пациентов и расширения пропускной способности Единой регистратуры 124.

Вызвать врача можно как себе, так и другому человеку, указав номер его страхового медицинского полиса.