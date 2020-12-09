Караганда, Казахстан, , 15:56 — REGNUM Десятиметрову скульптуру волка в Улытауском районе Карагандинской области Казахстана установили для развития туризма. Об этом заявил глава района Берик Абдыгалиулы, сообщает издание Total.kz.

Монумент «Көк Бөрі» («Синий волк») стоит вдоль автомобильной трассы рядом с родником «Кумысбулак». «Принято считать, что волк — хозяин степи. В перспективе это место станет узнаваемым для туристов, для жителей Карагандинской области», — сказал Абдыгалиулы.

По его словам, скульптура возведена на спонсорские средства в рамках программа «Социальная ответственность бизнеса». Глава района сказал, что монумент будет претендовать на Книгу рекордов Гиннеса.

Автором проекта является член Евразийского союза дизайнеров Амантай Мендыгалиев. Высота волка составляет шесть метров, высота с учетом основания — 9,7 метра.