, 15:53 — REGNUM Актер Александр Самойлов, являющийся заслуженным артистом России, скончался после продолжительной болезни в возрасте 68 лет. Об этом 9 декабря сообщается на сайте МХАТ им. Горького.

«В последние месяцы Александр Владимирович готовился к двум мхатовским премьерам. В спектакле «Лавр» по роману Евгения Водолазкина он должен был играть юродивого Карпа и Архиепископа Иону, а в чеховском «Вишневом саде» — Фирса. Увы, помешала продолжительная болезнь», — говорится в сообщении.

Отметим, Александр Самойлов родился 29 октября 1952 года в семье актеров в Кемерово и окончил в 1977 году ГИТИС, а затем был принят в труппу театра им. Маяковского. Потом работал в Московском областном театре драмы, Московском областном театре им. А. Н. Островского.

В 1994 году Самойлов поступил во МХАТ имени М. Горького, где запомнился зрителям исполнением ролей капитана Тальберга в «Белой Гвардии» М. Булгакова, Виктора Кораблева из «Контрольного выстрела» С. Говорухина и Ю. Полякова, Счастливцева из «Леса» Н. Островского, Барона из «На дне» М. Горькового и др.