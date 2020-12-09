Воронеж, , 15:46 — REGNUM В Воронежской области 9 декабря подтверждено 380 новых случаев заражения коронавирусом, сообщает ИА REGNUM по данным федерального оперативного штаба. Это на один больше, чем было выявлено за предыдущие сутки.

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Всего в области зарегистрированы 37 тыс. 711 носителей вируса. После выздоровления были выписаны 35 тыс. 806 пациентов, в том числе 554 человека — за последние сутки.

За весь период скончались 745 человек. 15 новых летальных случаев зарегистрировано за последние сутки.