Оренбург, , 15:46 — REGNUM В Оренбургской области после прокурорской проверки возбуждено уголовное дело о мошенничестве в сфере экологического мониторинга качества атмосферного воздуха, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в надзорном ведомстве.

Проверочные мероприятия стали реакцией на многочисленные жалобы населения на зловоние. Оказалось, что экопосты мониторинга качества воздуха эксплуатируются с нарушением. 15 стационарных экологических постов ГБУ «Экологическая служба Оренбургской области», входящие в единую систему мониторинга качества атмосферы и расположенные в селах Илек, Сакмара, поселке Переволоцкий, а также городах Оренбург, Орск, Медногорск и Бузулук использовались в ненадлежащем техническом состоянии и в связи с этим фиксировали недостоверные показатели содержания вредных веществ в атмосфере.

Обязанности по техобслуживанию оборудования было возложено на коммерческую компанию. Условия прописаны в договорах, заключенных с ГБУ «Экологическая служба Оренбургской области». Между тем, фирма вводила заказчика в заблуждение относительно работоспособности приборов, а выделенными бюджетными средствами в размере более 250 тыс. рублей распорядилась по собственному усмотрению.

В настоящее время возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 159 УК РФ («Мошенничество в крупном размере, совершенное лицом с использованием своего служебного положения»).

Напомним, сбои в единой системе мониторинга качества воздуха вызвала большой резонанс. В минприроды области заявили о приобретении нового оборудования за счет резервного фонда на 53 млн рублей.

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