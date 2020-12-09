Тамбов, , 15:43 — REGNUM В Тамбовской области 9 декабря подтверждено 136 новых случаев заражения коронавирусом, сообщает ИА REGNUM по данным федерального оперативного штаба. Это на один больше, чем было выявлено за предыдущие сутки.

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Всего в области зарегистрированы 14 тыс. 387 носителей вируса. После выздоровления были выписаны 13 тыс. 103 пациента, в том числе 26 человек — за последние сутки.

За весь период скончались 130 человек. Три новых летальных случая зарегистрировано за последние сутки.

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