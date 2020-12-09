Москва, 9 декабря 2020, 15:42 — REGNUM Большинство принятых в первом чтении поправок в Федеральный закон «О полиции» уточняют и конкретизируют полномочия полиции в части применения мер принуждения и мер, осуществляемых в связи с проверкой зарегистрированных заявлений и сообщений о происшествиях, заявил корреспонденту ИА REGNUM доцент кафедры государственно-правовых и уголовно-правовых дисциплин РЭУ им. Г.В. Плеханова Юрий Саранчук.
Как сообщало ИА REGNUM, 8 декабря Госдума РФ в первом чтении одобрила проект закона о расширении полномочий сотрудников полиции, в котором определяется список оснований для проникновения правоохранителей в автомобили.
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