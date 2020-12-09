Москва, , 15:42 — REGNUM Большинство принятых в первом чтении поправок в Федеральный закон «О полиции» уточняют и конкретизируют полномочия полиции в части применения мер принуждения и мер, осуществляемых в связи с проверкой зарегистрированных заявлений и сообщений о происшествиях, заявил корреспонденту ИА REGNUM доцент кафедры государственно-правовых и уголовно-правовых дисциплин РЭУ им. Г.В. Плеханова Юрий Саранчук.

«Следует отметить введение законодателем новой меры принуждения, носящей обеспечительный характер, — личного осмотра граждан.

К сожалению, в тексте законопроекта не раскрывается содержание и порядок применения данной меры принуждения.

Также законопроект наделяет сотрудников полиции полномочиями по вскрытию транспортных средств. На сегодняшний день такими полномочиями наделены войска национальной гвардии. Зачем тогда включать полицию?!

То есть, к законопроекту возникает больше вопросов, чем ответов. Хочется надеется, что законопроект о расширении полномочий полиции будет корректирован и будут внесены необходимые пояснения и уточнения действиям полицейских», — высказал свое мнение эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, 8 декабря Госдума РФ в первом чтении одобрила проект закона о расширении полномочий сотрудников полиции, в котором определяется список оснований для проникновения правоохранителей в автомобили.

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