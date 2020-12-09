Москва, , 15:53 — REGNUM В ноябре 2020 года в России зафиксирован максимальный рост выдачи автокредитов за год. Об этом 9 декабря со ссылкой на данные, полученные от 20 ведущих автокредитных банков, сообщает аналитическое агентство «Автостат».

В общей сложности число выданных автокредитов в прошлом месяце выросло на 31% по отношению к ноябрю прошлого года. В денежном выражении сумма кредитования выросла на 29%.

Аналитики связывают такой рост со стремлением покупателей машин использовать возможности государственной программы, действие которой закончилось в ноябре. В общей сложности с января по октябрь текущего года по программе льготного автокредитования было реализовано 172,3 тыс. автомобилей.

Что же касается автокредитования подержанных машин, то количественный рост в этом сегменте в отчётный месяц составил 4%.

Напомним, согласно данным бюро кредитных историй «Эквифакс», в России в октябре нынешнего года заёмщики не смогли выплатить платежи по автокредитам на общую сумму 638 млн рублей.

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