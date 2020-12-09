Владимир, , 15:34 — REGNUM Во Владимирской области 9 декабря подтверждено 157 новых случаев заражения коронавирусом — на четыре больше, чем в предыдущие сутки, сообщает ИА REGNUM по данным федерального оперативного штаба.

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Всего в области зарегистрированы 14 тыс. 560 носителей вируса. После выздоровления были выписаны 12 тыс. 924 пациента, в том числе 152 человека — за последние сутки.

За весь период скончались 359 человек, шесть новых летальных случаев подтверждено за последние сутки.

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