Ростов-на-Дону, , 15:34 — REGNUM В Ростовской области стало известно о темпах вакцинации от гриппа. В настоящее время привито 2 млн 234 тыс. 640 жителей региона, что составляет 53,2% населения Дона, уточнили в ведомстве. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора.

В Ростовскую область полностью поступила федеральная вакцина в объёме 2 млн 184 тыс. доз. Все они распределены между муниципальными лечебными учреждениями. В числе привитых 1 млн 780 тыс. взрослого населения, 450 тыс. детей.

До 15 декабря охват вакцинации населения достигнет 60%, уверен и. о. министра здравоохранения Ростовской области Александр Крат.

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