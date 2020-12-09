Екатеринбург, , 15:44 — REGNUM Первая партия вакцины от новой коронавирусной инфекции прибудет в Свердловскую область уже 10 декабря 2020 года. Об этом заявил на брифинге вице-губернатор Павел Креков.

10 декабря регион получит первые 1000 доз вакцины. Ещё до конца 2020 года в область переправят ещё около 4000 доз. «Мы предполагаем задействовать как минимум 19 прививочных пунктов в крупных городах», — сказал чиновник.

Приоритет для вакцинации — у медиков, соцработников, учителей и сотрудников правоохранительных органов, напомнил Креков.

Как сообщало ИА REGNUM, власти Екатеринбурга приготовились к старту вакцинации от COVID-19.

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