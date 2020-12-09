Лондон, , 15:35 — REGNUM Людям с аллергической реакцией на лекарственные препараты нужно воздержаться от вакцинации против коронавирусной инфекции. Об этом медицинский директор национальной службы здравоохранения Англии Стивен Повис сообщил 9 декабря журналистам.

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Он пояснил, что национальный медицинский регулятор (MHRA) советует воздержаться от процедуры людям с историей аллергических реакций. Накануне медики зафиксировали два случая проявления аллергии после вакцинации. Оба пациента имеют серьезную историю аллергических реакций, к настоящему моменту они чувствуют себя хорошо.

Аллергия предположительно проявилась у двух медицинских работников. В Британии медики входят в число людей, которых вакцинируют первыми.

Как сообщало ИА REGNUM, 8 декабря в Великобритании началась вакцинация населения от COVID-19. Врачи вводят людям препарат, разработанный компаниями Pfizer и BioNTech.

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