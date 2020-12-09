Москва, 9 декабря 2020, 15:26 — REGNUM В России за десять месяцев вырос индекс производства сельскохозяйственной продукции, сообщил 9 декабря министр сельского хозяйства РФ Дмитрий Патрушев на совещании президента с членами правительства.
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"Индекс производства сельскохозяйственной продукции за десять месяцев составил 101,8%, индекс пищевых продуктов, то есть продукции с более высокой добавленной стоимостью — 104,3%», — рассказал министр.
Он также сообщил о тенденции небольшого роста зарплат в отрасли. В среднем она составляет 30,1 тыс. рублей.