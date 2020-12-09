Вашингтон, , 15:26 — REGNUM За минувшие сутки на территории США было выявлено свыше 215,5 тысяч новых подтвержденных случаев заражения коронавирусом. Об этом 9 декабря сообщает университет Джонса Хопкинса, занимающийся сбором медицинской статистики в стране и в мире.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в мире: страны ждут спада пандемии к весне — все новости»

По данным университета, за последние 24 часа в стране выявили 215 586 заразившихся SARS-CoV-2 и в результате этого их общее число стало составлять 15 172 605.

Также сообщается, что за это же время в США 2534 пациента скончались от COVID-19 и потому суммарное количество летальных исходов достигло 266 388.

При этом уточняется, что на сегодняшний день в стране 5 786 915 человек вылечились от нового заболевания.

Как сообщало ИА REGNUM, днем ранее в США за сутки было выявлено 192 299 новых заразившихся коронавирусной инфекцией.