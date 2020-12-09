Санкт-Петербург, , 15:17 — REGNUM Петербургский метрополитен в настоящее время загружен на 60% от уровня 2019 года. Однако количество поездов, которые сегодня обслуживают пассажиров, рассчитано на 90% от показателей прошлого года, сообщили 9 декабря в администрации Санкт-Петербурга.

Метро Петербурга Дарья Драй © ИА REGNUM

Там отметили, что подземка с 1 декабря 2020 декабря перешла на зимний режим работы, в связи с чем несколько станций теперь работают дольше обычного.

«На линии выходят 185 составов <…> В «непиковые часы» общее число поездов уменьшилось только на 10 составов. Интервал движения поездов не превышает 3,5 минуты, а в «часы пик» он по-прежнему составляет 2,5 минуты», — отметили в администрации.

Как заверяют власти, весь подвижной состав метрополитена ежедневно тщательно дезинфицируют.

«Пассажиров в метро стало меньше. Многие петербуржцы перешли на удаленку, сократилось число туристов. Петербургский метрополитен ежедневно отслеживает пассажиропоток и обеспечивает достаточное количество поездов на линиях», — прокомментировал ситуацию в метро губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов.

По данным метрополитена, средняя наполняемость одного вагона на наиболее загруженных станциях сегодня не превышает 112 человек при допустимой вместимости в 170 человек.

Ранее сообщалось об увеличении интервала движения поездов в метро Петербурга, однако транспортники пояснили, что это относится только к непиковым часам.

Читайте ранее в этом сюжете: В Петербурге увеличили интервал движения поездов в метро