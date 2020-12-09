Уфа, , 15:21 — REGNUM Бывшего заместителя начальника железнодорожной станции Загородняя в Башкирии обвинили в получении взяток. Об этом 9 декабря сообщает пресс-служба приволжского следственного управления на транспорте Следственного комитета РФ.

По версии следствия, с 2016 года по 2019 год подозреваемый, занимая должность заместителя начальника железнодорожной станции Загородняя Башкирского центра организации работы железнодорожных станций, за взятки покровительствовал некоторым фирмам. Следователи считают, что он постоянно содействовал операциям по отправлению со станции Загородняя вагонов с оптимальным временем их нахождения в пути до станций назначения и лично изготавливал документацию для отправки грузов.

По данным фактам были возбуждены уголовные дела по признакам получения взятки в значительном и крупном размере. Фигурант уголовного дела был уволен с занимаемой должности. Расследование дела продолжается.

Сообщается, что свою вину подозреваемый признал. Сейчас он находится под подпиской о невыезде.

Читайте ранее в этом сюжете: Прокуратура обжаловала оправдательный приговор экс-чиновнику Башкирии