Москва, , 15:00 — REGNUM Актёр Михаил Ефремов, осуждённый за смертельное ДТП, написал письмо младшему сыну погибшего в аварии Валерию Захарову, сообщил 9 декабря адвокат Александр Добровинский.

По словам юриста, актер передал письмо Валерию, а последний, в свою очередь, адвокату. В письме Ефремов пишет, что «часть его жизни безвозвратно закончена».

«Я вряд ли оправлюсь, вряд ли смогу вновь работать по своей в общем-то веселой профессии. Менять придется очень много. Не знаю, хватит ли у меня сил», — пишет актер.

Ефремов просит простить его и принять соболезнования, он ежедневно вспоминает погибшего Сергея Захарова и молится за упокой его души. Он заверил, что постарается сделать все, что в его силах как для сына погибшего, так и для его семьи.

Как сообщало ИА REGNUM, в начале июня 2020 года, находясь в состоянии сильного алкогольного опьянения, Ефремов сел за руль своего автомобиля. На Садовом кольце в центре Москвы он выехал на встречную полосу и столкнулся с другим транспортным средством, водитель которого скончался.

Ефремова приговорили к семи с половиной годам в колонии общего режима, также он будет лишен водительских прав сроком на три года после освобождения.

Читайте также: Прибывший в колонию Михаил Ефремов помещён на карантин