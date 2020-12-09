Пятигорск, Ставропольский край, , 14:59 — REGNUM Двенадцать человек с подтвержденным COVID-19 умерли на Северном Кавказе 8 декабря. Общее число случаев летального исхода в регионах округа достигло 2169, следует из данных федерального оперативного штаба на 12:00 9 декабря.

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Так, накануне в Ставропольском крае скончались шесть человек с коронавирусом, в Дагестане не смогли спасти четверых пациентов. По одному носителю инфекции умерли в Кабардино-Балкарии и Ингушетии. В Карачаево-Черкесии, Северной Осетии и Чечне за минувшие сутки случаев смерти пациентов с COVID-19 не зарегистрировано.

К настоящему времени в Дагестане, по данным оперштаба, умерли 1018 человек с коронавирусом — это самый высокий показатель в СКФО. Меньше всего смертей от COVID-19 в округе зафиксировано в Карачаево-Черкесии — 36.