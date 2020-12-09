Берлин, , 14:59 — REGNUM В Германии удалось остановить резкий рост числа случаев заражения коронавирусной инфекцией, однако переломить ситуацию пока не получается. Об этом сегодня, 9 декабря, в ходе выступления в бундестаге заявила канцлер Германии Ангела Меркель.

«Нам удалось остановить экспоненциальный рост, но нам не удалось изменить тенденцию», — приводит ТАСС слова федерального канцлера.

Меркель указала на то, что жители Германии в основном соблюдают карантинные ограничения, однако, по её мнению, следует прислушаться к рекомендациям учёных о введении более строгих карантинных правил.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в мире: страны ждут спада пандемии к весне — все новости»

Читайте также: Меркель заявила, что Германии может потребоваться ужесточение карантина

Как сообщало ИА REGNUM, ранее немецкий канцлер Ангела Меркель заявила, что режим общенационального карантина, введённый в Германии из-за нового коронавируса 2 ноября, необходимо будет усилить в зимние месяцы. По ее мнению, ФРГ «не сможет продержаться» без этого шага. Меркель полагает, что новые меры надо принять до Рождества.

Добавим, что на прошедшей неделе в Германии ежедневно выявлялось свыше 20 тыс. новых случаев заражения коронавирусной инфекцией.

Читайте ранее в этом сюжете: Меркель ожидает допуска вакцины от COVID-19 в ЕС в начале 2021 года