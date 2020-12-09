Берлин, 9 декабря 2020, 14:59 — REGNUM В Германии удалось остановить резкий рост числа случаев заражения коронавирусной инфекцией, однако переломить ситуацию пока не получается. Об этом сегодня, 9 декабря, в ходе выступления в бундестаге заявила канцлер Германии Ангела Меркель.
Меркель указала на то, что жители Германии в основном соблюдают карантинные ограничения, однако, по её мнению, следует прислушаться к рекомендациям учёных о введении более строгих карантинных правил.
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Как сообщало ИА REGNUM, ранее немецкий канцлер Ангела Меркель заявила, что режим общенационального карантина, введённый в Германии из-за нового коронавируса 2 ноября, необходимо будет усилить в зимние месяцы. По ее мнению, ФРГ «не сможет продержаться» без этого шага. Меркель полагает, что новые меры надо принять до Рождества.
Добавим, что на прошедшей неделе в Германии ежедневно выявлялось свыше 20 тыс. новых случаев заражения коронавирусной инфекцией.
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