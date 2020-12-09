Ухта, Коми, 9 декабря 2020, 14:56 — REGNUM Мэр Ухты Осман Магомедов на встрече с журналистами заявил, что бездомных собак необходимо усыплять.
Как пишет Комиинформ, журналисты удивились позиции мэра, однако Османов заметил, что имеет право на свое личное мнение.
Защищая свою позицию, Османов вспомнил о законе, позволяющем отстреливать волков.
Как сообщало ИА REGNUM, с 1 января в России действуют новые правила обращения с животными. После отлова собак помещают в приют, где происходит стерилизация и вакцинация. Если собака не проявляет агрессию, её возвращают в прежнее место обитания.